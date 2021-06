Oltre 106mila euro di premialità ad Andria per aver scelto cibi bio nelle mense scolastiche

Solo 3 comuni in Puglia, tra cui Andria. L’Assessore alla Persona del Comune di Andria, dott.ssa Dora Conversano, informa che la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, con Atto Dirigenziale n. 115 del 14/05/2021 ha assegnato al Comune di Andria, beneficiario insieme a soli altri 2 comuni in Puglia, la somma di € 106.720,51 quale Fondo premiale per le mense scolastiche biologiche relative all’anno 2019.

La somma è stata erogata al Comune di Andria in quanto nel capitolato speciale di appalto ha previsto la fornitura della quasi totalità di alimenti biologici, per l’a.s. 2018/19, relativamente al Servizio di mensa scolastica, così come “consigliato” ai sensi del c.5-bis dell’articolo 64 del D.L. n.50/2017, che ha nel contempo istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici sostenibili per l’ambiente.