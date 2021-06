Centrale operativa 118 Asl Bt, Di Bari (M5S): «Questione di primaria importanza»

«L’istituzione della centrale operativa del 118 nella Bat è una questione di primaria importanza per tutto il territorio. Oggi in audizione l’assessore Lopalco ci ha assicurato che sarà avviata un’interlocuzione con il direttore del dipartimento salute regionale Montanaro e ho chiesto di essere aggiornati in Commissione Sanità sia sull’avvio di questa interlocuzione che su tutti i passi successivi». Lo dichiara la capogruppo del M5S Grazia Di Bari a margine dell’audizione in Commissione Sanità l'istituzione della centrale operativa del 118 nella Asl Bat.

«In occasione dell’inaugurazione dei nuovi macchinari nell'ospedale Bonomo - continua Di Bari - ho avuto modo di ascoltare gli operatori del 118, che mi hanno parlato dell’enorme mole di lavoro di questo periodo, essendo il nosocomio di Andria l’unico no Covid della zona. Voglio ringraziarli ancora una volta per tutto quello che fanno. Non possiamo perdere più tempo, bisogna fare il possibile per dare seguito a quanto stabilito nell’art.27 della legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre. Un impegno che va oltre la bandiera politica e deve vedere uniti tutti i rappresentanti del territorio».