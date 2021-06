Gestione servizio rifiuti, la replica della Sindaca

Ieri, con una nota diffusa a mezzo stampa, le consigliere comunali del M5S, Faraone e Sgarra, chiedevano un intervento della Sindaca per "l’applicazione puntuale del contratto esistente" con la Sangalli riguardante la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. La Prima Cittadina ha replicato con un video sui social riportando gli interventi messi in atto e le richieste avanzate nei confronti della ditta: «con l'estate aumenta il problema dei cattivi odori legati ai rifiuti, alla carente pulizia di cassonetti e allo sporco delle strade.

Nonostante il contratto con Sangalli sia in scadenza, in attesa di nuova aggiudicazione stiamo collaborando con la ditta chiedendole di intervenire anche in zone non contrattualmente previste e verificando puntualmente gli adempimenti che invece le spettano.

Da febbraio ad oggi, 350 sono i cassonetti sostituiti (l'operazione è in corso anche in questi giorni), e stiamo pressando per avere una maggiore dotazione in zona catel del monte, fuori previsione. Chiedo a tutti di attenersi a regole di civiltà. Accogliere i turisti tra cumuli di rifiuti è un danno a tutti noi.

A nessuno piace recarsi in un luogo e trovarlo sporco... e allora perché continuiamo ad sporcare proprio casa nostra e le sue bellezze?».