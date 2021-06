Approvazione progetto rifugio per randagi, il commento dell'assessore Colasuonno

Ieri la Giunta comunale ha approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Realizzazione di un rifugio per cani randagi” per 200 unità, su un’area di superficie di circa 11.000 mq, posta nel quadrante est della città a ridosso della S.P. per Bisceglie. A commentare la scelta dell'esecutivo comunale è l'Assessore al ramo, Pasquale Colasuonno: «Avevamo promesso di tenere gli occhi aperti su eventuali bandi ministeriali dedicati all’apertura di nuovi canili, e così è stato.

Grazie a un lavoro di sinergia con all’Assessore Loconte, con il Comandante Zingaro e con tutti gli uffici, siamo riusciti a candidare Andria ad un finanziamento che, se ottenuto, ci permetterà di rimediare in maniera stabile e sostanziale al problema del randagismo in città.

Questo non vuol dire che sicuramente avremo un canile, perché adesso si aprirà la fase di valutazione e niente è scontato, vuol dire però che la nostra attenzione verso la questione è altissima e abbiamo ora una chance concreta di risolvere un problema fra i più vecchi e più complessi».