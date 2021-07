Interramento ferroviario, Faraone e Sgarra suggeriscono migliorie ai lavori in corso

Doriana Faraone e Nunzia Sgarra, Consigliere comunali del M5S Andria intervengono sulla questione dell’interramento della ferrovia «opera epocale per la nostra città che si sarebbe già dovuta completare nel 2015, alla luce di quanto abbiamo ultimamente ascoltato sull’argomento, vorremmo fare alcune considerazione.

Ormai con l’inizio dei lavori tutti i passaggi a livello esistenti non stanno più funzionando, nonostante questo è evidente che il traffico veicolare comunque continua a causare incolonnamenti, pur in assenza delle decine di interruzioni giornaliere causate dai P.L..

Segno questo che servono ulteriori interventi, sviluppando un ragionamento di prospettiva futura. Di certo al miglioramento della qualità dell’aria non contribuiscono né l’abbandono del bike sharing né le difficoltà in cui si dibatte il trasporto pubblico locale (le circolari), che risente della nota crisi finanziaria del comune per cui rischia di ridursi come servizio offerto. Neanche il fatto, come ci sembra di capire, che gran parte dell’interramento non sarà tombato ci sembra una buona notizia.

Con l’arrivo del Piano di mobilità sostenibile, che l’assessore Colasuonno sta opportunamente predisponendo, noi confidavamo in un percorso tutto ciclabile, per i circa tre chilometri tra le stazioni di Andria Sud a quella di Andria Nord. Forse ci sono impedimenti tecnici che non lo consentono. Di certo però questa è l’occasione per individuare nuove intersezioni, alcune anche carrabili, ma molte ciclabili e pedonali, per migliorare la circolazione e per tentare di cambiare le abitudini di questa città.

Anzi, per le piste ciclabili, si dovrebbe, a nostro avviso, prevedere nuovi percorsi connessi all’interramento.

I soldi ci sarebbero, e ci riferiamo ai circa 18 milioni di euro avanzati come ribasso della gara per le opere dell’interramento. Certo, comprendiamo che si dovranno fare ulteriori passaggi tecnici ed amministrativi per utilizzarli coerentemente con l’interramento, ma 18 milioni di tante opere in più per la nostra città, sono un’occasione che non si può assolutamente perdere.

Essendo questa una competenza regionale, invitiamo quindi l’amministrazione comunale a fare ogni azione possibile per giungere a tale importante obiettivo».