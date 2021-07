Indagine Il Sole 24 Ore su gradimento sindaci: Giovanna Bruno seconda in Puglia dopo Decaro

La Sindaca di Andria, per indice di gradimento, è il secondo Primo cittadino in tutta la Puglia, in 46^ posizione nella speciale classifica che il Sole 24 Ore ha redatto, anche quest’anno, sulla base del giudizio dato nei comuni capoluogo, classifica guidata, in primissima posizione, in tutta Italia, da quello di Bari e Presidente dell’Anci (Associazione dei Comuni Italiani), Antonio Decaro.

La Sindaca Bruno è a metà di questa classifica di 105 comuni capoluogo di provincia ed è tra le poche donne sindaco presenti.

Per trovare altri sindaci pugliesi dopo Decaro e Bruno, bisogna andare alla 51^posizione con quello di Lecce, Carlo Salvemini, alla 96^ con quello di Brindisi, Riccardo Rossi e alla 102^ con quello di Taranto, Rinaldo Melucci.

«Dopo pochi mesi mi misuro con questa rilevazione – commenta la Sindaca Bruno – che è importante per il risultato ed è pungolo a fare meglio, sempre di più. Le mie più sincere congratulazioni vanno ad Antonio Decaro, col quale ho avuto modo di scambiare qualche battuta subito dopo aver appreso la notizia della classifica. Antonio è un esempio, come ho sempre avuto modo di dire, e dai sindaci che mi precedono ho da imparare, già solo per esperienza maturata nel tempo.

Fare il sindaco è davvero un mestiere difficile, ancora di più iniziare a farlo nel deserto più totale in cui anche la pandemia ci ha costretti. Chiedo ai cittadini, che ringrazio per la costante vicinanza, di non farmi mancare il loro prezioso apporto e sostegno, per far crescere insieme questa nostra Città».