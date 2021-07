Un ricovero-dormitorio nel mercato di Via de Anellis: «Progetto nocivo, va rivisto»

Rigenerazione del centro storico, una cordata di operatori del commercio, ristorazione, turismo e divertimento scrive al Comune e alla Regione: «Il centro storico di Andria, se ri-generato e coordinato in rete con gli altri siti culturali e storici del territorio, primo tra i quali Castel del Monte, è una grande risorsa di opportunità e attrazione di flussi. Bisogna però generare qualità e significati, non limitarsi a divertimento locale per alcune ore serali.

Un progetto di ri-generazione deve costituire un valore per la città, con una visione di qualità e di contenuti storico culturali, anche della cultura materiale e degli stili di vita che costituiscono ormai tanta parte della attrazione turistica. Una ri-generazione che coinvolga anche idee, professionalità, eccellenze, investimenti privati e poteri pubblici.

In questa ottica il progetto di rigenerazione finanziato dalla regione, che assegna al Mercato di Via de Anellis una funzione di ricovero-dormitorio, è nocivo e deve essere rivisto. Bisogna andare oltre la logica dell’appalto. La struttura Comunale deve diventare, e si può fare, il cuore pulsante, insieme a Palazzo ducale, della rinascita del Centro Storico e della capacità di attrazione della città, in collegamento con Castel del Monte e gli altri siti storici del territorio.

Proponiamo di cambiare la natura del progetto, mantenendo il finanziamento Regionale.

La parte commerciale del Mercato dovrà essere destinata ad esercizi commerciali a km 0, e nelle ore serali, e in occasione di eventi, essere finalizzata a consumi di food locale e di eccellenze, attività ludico culturali e di comunità. Il piano superiore dovrà ospitare attività superiori di didattica, sperimentazione, promozione e innovazione di cucina, food academy, agroalimentare e ruralità. È evidente di come questo progetto possa costituire una vera ri-generazione del centro storico , della città e della capacità di consolidare flussi turistici regionali ed extraregionali.

Non vogliamo fare solo testimonianza: assumiamo l’impegno a collaborare con progetti, idee, partenariati ed investimenti con il Comune, se andiamo oltre la apparente utilità degli appalti e invece costruiamo insieme leve di sviluppo per la comunità.

Inviamo questo documento alle autorità Regionali perché facilitino, anche nell’interesse dell’Ente Regione, la revisione del progetto e sostengano una iniziativa di sviluppo, partenariato e di ri-generazione di questa comunità».

Firmato: Luciano Matera, Pietro Zito, Elia Pellegrino, Roberta Evangelista, Francesco Fisfola, Vincenzo Milano, Sabino Santovito, Mario Mucci e Vincenzo Caldarone.