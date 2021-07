Sindaca Bruno: «Teniamo alta l'asticella della civiltà»

L’Italia del pallone è quella che ha festeggiato martedì sera anche per le vie della città federiciana con caroselli più o meno colorati. Niente maxischermo in piazza per la finale ed un invito, da parte della Sindaca Giovanna Bruno, a mantenere alta l’asticella di civiltà: «Ricordiamoci che siamo ancora in emergenza sanitaria e non dobbiamo neanche dimenticare che nel 2006, in occasione dei mondiali di calcio, ad Andria ci scappò anche il morto (un ragazzo a bordo di un motorino perse la vita). Non possiamo avere un controllore per ogni cittadino. L’invito è sempre alla civiltà. Accanto al dopo partita in questi ultimi giorni registriamo episodi di ragazzi che vandalizzano i parchi comunali, gettano bombe d’acqua all’indirizzo di autovetture, avranno pure dei genitori questi ragazzi?».

Incendi e roghi: abbiamo chiesto alla Sindaca le attività messe in campo per arginare il fenomeno e per punire i contravventori. «Ho chiesto al Prefetto un incontro finalizzato alla convocazione del comitato di ordine e sicurezza pubblica. È di qualche ora fa la notizia che dall'agenzia regionale sono arrivate ulteriori telecamere di videosorveglianza per il monitoraggio delle campagne e stiamo attendendo anche il passaggio in consiglio comunale per l’approvazione del bilancio consuntivo al fine di svincolare le somme che servono a coprire i droni che abbiamo preso per monitorare maggiormente la zona. Restiamo anche in contatto con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia che ha avviato una importante campagna di sensibilizzazione».

A proposito della classifica del Sole 24Ore che la vede seconda nella classifica di gradimento dopo Decaro, la Prima cittadina: «È per me un onore ma anche una grande responsabilità. Nulla cambia, schiena dritta a pedalare, perché c’è tanto da lavorare e da migliorare in questa città. Una città che è anche pronta a capire che non tutto si può risolvere dalla sera alla mattina, che è un processo lungo e faticoso, ma noi siamo qui per questo».

Nell’intervista anche un breve passaggio alla tenuta della maggioranza del centrosinistra: «Nessuna incomprensione e dialogo aperto a 360 gradi con tutti gli esponenti della coalizione».

Tra pochi giorni si commemora la strage della Bari Nord e, ad oggi, non è stata fatta giustizia: «Proprio il 12 luglio, giorno del quinto anniversario dalla tragedia, c'è ancora una udienza che riguarda tutta la vicenda giudiziaria. In questi giorni ci sono delle iniziative commemorative a partire da sabato, con la tradizionale messa che viene celebrata in ricordo delle vittime; il 12 mattina sarò sul posto dell'incidente ferroviario per rendere omaggio alle nostre vittime e poi a Bari dove già da qualche anno il sindaco Decaro organizza questa commemorazione estesa ai sindaci di tutte le città che purtroppo hanno avuto decessi nelle proprie comunità. È un avvenimento molto triste che tra l'altro va ad inserirsi in un contesto in cui di Ferrotramviaria si parla anche a proposito di ammodernamento della linea ed interramento del tratto ferroviario su cui la nostra amministrazione è impegnata».

Nel video l'intervista completa.