Sicurezza, le opposizioni: «Sindaco e assessore sfiduciati dalla loro stessa maggioranza»

«Restiamo allibiti nel leggere questa diatriba sulla sicurezza, tutta interna alla maggioranza di sinistra ad Andria (compresi i cinque stelle che non si fanno remore a condividere comunicati assieme al PD). Un diritto ai festeggiamenti “condizionato” rivendicano correttamente i consiglieri firmatari di un comunicato pubblicato sui social. “Ordine pubblico che va tutelato” e “problemi di sicurezza irrisolti”, “forze di polizia” intervenute “solo nell’arco di due lunghissime ore”, queste le denunce da parte dei consiglieri che non possono non vederci concordi nel sottolineare tali gravi mancanze, che, finanche parte della stessa maggioranza non riesce a tacere. Che dopo 9 mesi di Amministrazione fosse evidente l'inadeguatezza di Sindaco/assessore sul tema sicurezza era un dato acclarato, ma leggere che, in sostanza, la maggioranza consiliare chiede la testa dell'assessore Colasuonno fa comunque un certo effetto. Vuol dire che la luna di miele di questa maggioranza attorno al Sindaco è già terminata.

Nel merito, rimaniamo sconcertati su come Sindaco ed assessore abbiano gestito la tematica in questi mesi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, rappresentata dagli atti vandalici a seguito dei festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio contro Spagna, è però sintomatica della inadeguatezza di questa Amministrazione nella gestione del tema sicurezza. Era più che prevedibile che, con le vittorie dell'Italia nei grandi tornei di calcio, si scatenassero azioni incontrollate di teppisti e vandali.

Eppure siamo dovuti arrivare alla finale degli europei per constatare tristemente che, Sindaco ed assessore al ramo non hanno attuato nessuno straccio di piano per la sicurezza delle zone pedonali, da sempre interessate da festeggiamenti senza controllo.

Colpevolizzare esclusivamente le forze dell'ordine è gesto vile da parte della Amministrazione/maggioranza, anche perché è il Sindaco ad essere tutore dell'ordine pubblico in città e dunque responsabile in primis. Una città allo sbando per questo e non solo, 9 mesi di nulla cosmico, ben propagandato con le consuete dirette social volte a bacchettare i cittadini incivili e prive di contenuti.

Alla luce di tutto ciò e delle dichiarazioni stesse degli esponenti di maggioranza, chiediamo al Sindaco e all'assessore Colasuonno una presa d'atto di quanto non fatto, perché esistono delle responsabilità e chi non lavora bene deve risponderne.

Nel frattempo, mancano pochi giorni prima della finale degli europei di calcio e auspichiamo, per il bene della Città, si metta in atto un’ azione di controllo del territorio che l’altra sera è irresponsabilmente mancata: basterebbero un paio di pattuglie di vigili urbani nella zona pedonale, domenica sera, dopo le ore 23, per evitare di assistere al triste spettacolo di lunedì notte e la città ne sarebbe immensamente grata».