Europei, Vurchio: «In questa città servono più regole ferree»

​«A proposito di finale: Credo che in questa bellissima ma particolare Città servano più regole ferree. Non è possibile – scrive il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio – registrare atti vandalici al termine di una partita che si conclude, oltretutto, con la vittoria degli azzurri.

Ciò che è accaduto nel post partita con la Spagna, non ha nulla a che vedere non solo con lo Sport ma anche con l’educazione civica. Domenica ci aspetta una partita importante, una finale di calcio che potrà vederci sul tetto dell’Europa.

Non facciamo in modo che l’ignoranza e la maleducazione dominino rispetto alla voglia di gioire per il raggiungimento di un traguardo inizialmente non previsto. Continuiamo a tifare, esultare e gioire per i nostri eroi, dimostrando – conclude Vurchio – di saper comprendere che il vandalismo è altra cosa rispetto alla felicità».