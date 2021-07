Rifiuti, Sgarra e Faraone: «In arrivo ad Andria 10 foto trappole»

«In data 6 luglio 2021 l’Ager (Agenzia regionale rifiuti) ha pubblicato un atto con cui, avendo riaperto una seconda fase di distribuzione gratuita di foto-trappole ai comuni, ha assegnato ad Andria 10 foto-trappole che saranno già disponibili per il ritiro dal 14 luglio.

E’ certamente una notizia positiva, per contrastare lo scempio di abbandoni di rifiuti da parte di persone incivili, che vanno individuate e sanzionate.

Cogliamo questa occasione per ribadire al Sindaco, che è anche assessore all’ambiente, che il servizio rifiuti in città e nelle zone abitate nelle nostre campagne nel periodo estivo, evidenzia diverse pecche, e che non si riesce ancora ad individuare chi o coloro i quali, tramite la combustione incontrollata di rifiuti nelle zone a ridosso del centro abitato, rendono in alcuni momenti della giornata l’aria irrespirabile».