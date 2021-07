Il 15 luglio consiglio comunale per il nuovo Ospedale di Andria

Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio, informa che, al termine della Conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi questa mattina a Palazzo di Città, ha convocato per giovedi 15 luglio, alle ore 9,30, una seduta consiliare monotematica straordinaria per l'esame della proposta di deliberazione relativa al "Nuovo progetto ospedale di Andria". Il 15 luglio l'unico argomento è : "Atto di indirizzo a procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 267/2000 per l'approvazione del Progetto Nuovo Ospedale di Andria in variante allo strumento urbanistico". Alla seduta interverrà il Commissario Straordinario dell'Asl Bat, avv. Alessandro Delle Donne, per la presentazione del progetto con l'ausilio dei tecnici.

Sono state anche fissate altre due sedute consiliari: martedi 20 luglio, alle 16,00, per l'esame del Rendiconto finanziario 2020 e la discussione delle interpellanze, mentre martedi 27 luglio, alle ore 16,00, verranno licenziati tutti gli altri provvedimenti in materia finanziaria ( salvaguardia degli equilibri, Pef relativo alla gestione dei rifiuti, regolamento Tari, etc.).

Al termine della Conferenza il dott. Vurchio ha diffuso la seguente dichiarazione: «Quello svolto stamane è stato un lavoro di squadra importante e come sempre utile. Sento quindi la necessità, a nome anche di tutti i gruppi consiliari, tutti presenti ed operativi alla Conferenza, di ringraziare la segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale per la disponibilità, il dirigente del settore Lavori Pubblici, arch. Lino Casieri, l'assessore ai LLPP, arch. Mario Loconte per la presenza, e l'assessore all'Urbanistica, arch. Anna Maria Curcuruto, per la preziosa collaborazione assicurata. Devo anche dare atto a tutti i capigruppo consiliari che la loro partecipazione, senza alcuna assenza, alla Conferenza ha consentito di fissare un calendario di sedute estremamente complesso e soprattutto di grande interesse per la città. Questo clima operativo ed equilibrato caratterizza da tempo i lavori della Conferenza e delle stesse sedute consiliari, un risultato non scontato che va perseguito sempre con determinazione, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascun gruppo e ciascun consigliere comunale».

Anche il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, ha rivolto «un sentito ringraziamento al Presidente Vurchio e a tutti i capigruppo consiliari per il lavoro svolto consentendo, con celerità, l'esame e approvazione di provvedimenti importanti per la città come appunto il progetto del Nuovo Ospedale».