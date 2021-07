Oggi sopralluogo istituzionale sulla sp2 Andria-Montegrosso e sulla sp3 Minervino-Spinazzola

La capogruppo del M5S Grazia Di Bari ha effettuato questa mattina, assieme all’assessore al bilancio Raffaele Piemontese e al presidente della Provincia Bat Bernardo Lodispoto, un sopralluogo sulla Strada provinciale 3, di cui da anni si attende il completamento nel tratto tra Minervino Murge e Spinazzola e sulla Strada Provinciale 2 nella frazione di Montegrosso ad Andria.

«Sono orgogliosa del fatto che dopo l’audizione da me richiesta in Commissione Ambiente - dichiara Di Bari - si sia sbloccata una situazione di stallo che durava da quarant’anni. L’assessore Piemontese nel pomeriggio firmerà il progetto esecutivo, per cui la Giunta aveva già previsto nel 2014 un finanziamento di 17 milioni di euro, che permetterà di iniziare i lavori. Si tratta dell’ultimo passaggio, dopo che il progetto preliminare, modificato dalla Provincia Bat in seguito al ritrovamento di reperti archeologici durante gli scavi e per alcuni rilievi di carattere paesaggistico, ha avuto finalmente in Conferenza di Servizi i pareri positivi da parte di tutti gli enti competenti. Il completamento della strada rappresenta un volano essenziale per lo sviluppo economico delle comunità interessate e servirà a migliorare i collegamenti con gli ospedali della zona e assicurare soccorsi più tempestivi in caso di necessità. Continueremo a monitorare la situazione, assicurandoci che venga rispettato il cronoprogramma dei lavori. È fondamentale restituire ai cittadini queste opere per migliorarne la vita di tutti i giorni e su questo il mio impegno sarà sempre il massimo.

Per quello che riguarda la Strada Provinciale 2 - continua Di Bari - i lavori per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della strada, stanno di fatto isolando Montegrosso, creando ingenti danni al tessuto economico formato a aziende agricole, enogastronomiche e agriturismi. Le soluzioni proposte per l'ingresso alla frazione, rotatoria, sovrappasso e sottopasso non sono adottabili in quanto violerebbero vincoli idrogeologici e della Sovrintendenza. Per questo è stato chiesto un impegno alla Provincia Bat e alla Regione per trovare una soluzione che possa arrecare meno disagi agli abitanti e alle aziende».