Hub vaccinale, Grumo: «Polivalente San Valentino struttura non appropriata»

Sulla questione dei disagi registrati presso il polivalente di San Valentino in questi giorni di gran caldo, interviene il consigliere comunale della lega Gianluca Grumo.

«Così come richiesto altre volte chiediamo una nuova ubicazione dell'hub vaccinale. La scelta del Polivalente a San Valentino, per via delle condizioni meteo estive, è inappropriata ed impedisce agli operatori sanitari di operare con serenità e nelle migliori condizioni possibili. Ed anche i cittadini si trovano in situazioni pericolose per la salute. Ancora una volta chiedo che l’amministrazione Bruno intervenga repentinamente al fine di individuare un altro ambiente più consono e con maggiori confort, per il bene di operatori sanitari e i cittadini che quotidianamente si recano in quel luogo per la somministrazione dei vaccini. C'è il Palasport di via Barletta, il Polivalente di via La Specchia, il Centro Dopo di Noi, oppure le diverse palestre scolastiche che in questo periodo paiono soluzioni più adeguate.