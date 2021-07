La Sindaca Bruno: «Raddoppio Andria-Canosa, migliorare il progetto per accedere a Montegrosso»

La Sindaca, avv. Giovanna Bruno, ha preso parte martedì ai sopralluoghi decisi per verificare lo stato di attuazione di diverse arterie stradali strade, per vedere da vicino la realtà dei lavori provinciali che interessano l’Andria-Canosa e, in modo particolare, la condizione logistica del Borgo Montegrosso e di tutte le aziende e le realtà private che insistono in quella zona.

Insieme alla Sindaca, l’assessore regionale, Raffaele Piemontese, il consigliere regionale e capogruppo PD Filippo Caracciolo (promotore dell’iniziativa, richiesta dall’avv. Bruno già da tempo) al presidente della Provincia, i consiglieri regionali della BAT, gli assessori dei comuni interessati e i tecnici di riferimento.

«L’assessore Piemontese – spiega la Sindaca – ha potuto constatare come il progetto in corso abbia concretamente tagliato fuori il borgo, cancellando l’accesso a raso che esisteva e che, per ragioni tecniche e per la natura dei lavori e della strada, da più parti dicono che non potrà più essere realizzato. Tante sono state nel tempo le doglianze dei residenti e degli operatori commerciali della zona, mai ascoltate.

Recentemente, grazie anche ai rapporti tra la nuova amministrazione e la provincia, si sono riavviate le interlocuzioni e gli approfondimenti. Difendiamo a gran voce l’idea di migliorare quel progetto in corso, migliorandolo il più possibile per recuperare gli errori di valutazione che sono stati fatti in passato. Non si può licenziare la cosa ritenendo che al borgo e ai suoi terreni si accederà in maniera diversa.

Chiediamo attenzione su questo tema e ringraziamo tutti coloro che si stanno impegnando in tal senso. Servono, ormai, segnali concreti. L’Assessore regionale ha chiesto alla provincia una relazione dettagliata, anche per poter valutare quelle proposte che lo stesso Presidente della BAT ha illustrato tempo addietro in un incontro in sala consigliare. Il borgo e la sua area intorno sono strategici non solo per la città di Andria ma per l’intera provincia.

Montegrosso è l’ingresso al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, é strategico per la sua valenza storica, turistica, enogastronomica, ambientale. Tutte le aziende della zona rappresentano un indotto importantissimo per la nostra economia, stanno investendo in qualità, in ammodernamento, in sfide al passo coi tempi e non possiamo consentire che siano danneggiate da strade poco sicure e poco idonee a servirle.

Confidiamo -conclude la Sindaca Bruno – nell’attenzione e nella sensibilità della regione e di tutti gli attori coinvolti in questa vicenda».