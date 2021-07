Nuovo ospedale, Zinni: «Si materializza una speranza per questo territorio»

«Per 5 anni durante il mio mandato da consigliere regionale ho seguito passo passo il dossier sul nuovo ospedale della Bat che sarà realizzato ad Andria. Diverse volte ho provato ad immaginare come sarebbe stata la struttura.

Avevo bisogno di farlo perché provare ad immaginarlo realizzato, pensare a quale svolta sarebbe stata per questo territorio, mi ha aiutato a continuare a credere nel progetto quando solo con pochi altri lo facevamo, quando diversi mi davano dell’illuso, quando intorno a me e ai pochi che ci credevamo c’era solo il solito coro di voci che ripeteva a sfinimento “non si farà mai”.

Oggi il progetto è stato presentato al Consiglio Comunale di Andria, e stasera sarà presentato ufficialmente a tutte le autorità del territorio. Come a dire che è ora di crederci anche per i pochi che ancora non lo fanno.

Stasera guarderò i render del progetto e capirò se il nuovo ospedale avrà le forme che gli avevo dato io nella mia testa. In ogni caso so che sarà uno spettacolo. Lo stesso spettacolo che porto dentro di me, quello di aver visto materializzarsi una speranza per questo territorio. Lo spettacolo più bello».