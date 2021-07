Sindaca Bruno: «Il nuovo ospedale sia luogo di dignità delle persone e per le persone»

La Sindaca, avv. Giovanna Bruno, ha partecipato ieri, insieme ad altri rappresentanti della città, consiglieri comunali di tutti i gruppi consiliari, esponenti politici ed amministratori pubblici delle città del territorio della Bat, alla presentazione, all'esterno di Castel del Monte, del progetto del nuovo Ospedale di Andria realizzato a cura del raggruppamento rappresentato dall'Ingegner Tiziano Binini e dall'architetto Cino Zucchi, per un ammontare di 3 milioni e 900mila euro (spese escluse).

Per la realizzazione del nuovo ospedale saranno occupati 82 mila metri quadrati di cui 75 mila saranno di superficie ospedaliera. Il nuovo ospedale sarà di II livello con 400 posti letto, un comparto operatorio di 15 sale, 14 sale diagnostiche, 4 sale operatorie destinate al day surgery, 30 ambulatori di cui 4 chirurgici, 8 sale parto di cui 5 sale travaglio/parto e 1 per parto in acqua, 25 postazioni di dialisi, 5 sale endoscopiche. Il Pronto Soccorso avrà 20 posti letto di Osservazione breve intensiva, 14 sale visita, 2 shock room, 2 sale Rx e 2 sale eco.

Il progetto presentato è di un ospedale "orizzontale" composto di piano seminterrato, piano terra, primo piano e secondo piano. Sarà un ospedale composto da 6 corpi separati collegati tra di loro; saranno presenti un'area commerciale, un asilo nido e una palestra. Grande attenzione e risalto sarà data alla zona destinata alla formazione universitaria. La copertura dell'intero corpo del presidio sarà allestita ad area verde: l'obiettivo è quello di avere un'opera funzionale che rispetti l'ambiente circostante.

«Il legame che dal progetto risulta essere evidente con il territorio, con il paesaggio, la sua integrazione armonica e ha chiesto che la realizzazione dell'ospedale e poi la sua messa in esercizio siano sempre coerenti con l'obiettivo finale della cura delle persone nel rispetto della loro dignità. Amministratori, medici, operatori sanitari, pazienti, loro familiari dovranno sempre assicurare la massima dignità possibile delle persone che vi lavoreranno e di quelle che lì si cureranno».