Faraone e Sgarra: «A che punto è la messa in sicurezza della discarica?»

«Sarà certamente importante per il nostro territorio avere un nuovo ospedale, senza trascurare nel frattempo il Bonomo, ma noi riteniamo che sia altrettanto importante fare prevenzione per utilizzarlo il meno possibile.

Una buona prevenzione per salvaguardare la salute dei cittadini passa attraverso la salubrità dell’ambiente in cui si vive.

Ad aprile scorso avevamo protestato per l’improvviso annullamento, da parte di Ager Puglia (l’agenzia regionale che ha competenza sui rifiuti) del procedimento di messa in sicurezza con chiusura definitiva della cava ex fratelli Acquaviva, di proprietà della Daneco.

In breve, i fondi FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) che finanziano tutta l’opera si sarebbero dovuti utilizzare entro il 31.12. 2021, per cui interpellata dalla Regione, l’Ager dichiarò ad aprile scorso di non riuscire a farlo entro questi tempi e quindi annullò tutto.

Grazie alla recente approvazione della Legge n. 87/2021, i termini di utilizzo di tali fondi sono slittati al 31.12.2022, per cui l’Ager ha ripreso il procedimento laddove lo aveva interrotto, cioè dall’aggiudicazione della realizzazione del progetto.

Siamo stati fortunati, ma noi non siamo ancora tranquille poiché il tempo, in politica, troppo spesso scorre infruttuosamente, per cui invitiamo il Sindaco a vigilare costantemente sulla sistemazione di questa discarica affinchè si utilizzino per tempo i finanziamenti già disponibili, senza correre nuovamente il rischio di perderli.

Rimanendo in tema rifiuti, vorremmo anche comprendere a che punto sta la bonifica e la messa in sicurezza dell’altra discarica, quella comunale contigua alla cava, sempre in Contrada San Nicola La Guardia. Sarebbe anche interessante conoscere i risultati dei prelievi dai pozzi spia di quest’ultima e far eseguire qualche sopralluogo di controllo ad Arpa Puglia.

Infine, il servizio raccolta rifiuti in città, per il quale siamo in attesa di conoscere chi sarà il nuovo gestore. Purtroppo in diversi ci segnalano ancora varie quotidiane carenze, nell’abitato e nelle zone di campagna abitate durante l’estate».