Confindustria e CGIL insieme a Materia Prima per parlare di lavoro

I giovani non vogliono lavorare o non vogliono essere sfruttati? Il reddito di cittadinanza aiuta o penalizza il mondo del lavoro? Quali sono le “patologie” del mondo del lavoro al Sud?

Sono queste le domande che negli ultimi mesi sono state al centro del dibattito pubblico ed alle quali è sempre più difficile dare una risposta semplice ed univoca.

Martedì 20 luglio 2021 alle ore 20:00 a Materia Prima, l’Associazione Politico-Culturale “Andria Bene in Comune” ha organizzato un incontro tra Sergio Fontana (Presidente di Confindustria Puglia) e Biagio D’Alberto (Segretario Generale della CGIL Provinciale di Barletta-Andria-Trani) per ascoltare il punto di vista dei rappresentanti di imprenditori e lavoratori sui principali temi che riguardano il lavoro. Modererà il Prof. Paolo Farina.

“Il ricorso sempre più frequente a forme flessibili di lavoro e l’introduzione del Reddito di Cittadinanza, così come ideato ed applicato dagli ultimi Governi, hanno trasformato radicalmente il rapporto tra imprese e lavoratori.” ha commentato Agostino Ciciriello – Presidente dell’Associazione Culturale “Andria Bene in Comune”- “I giovani, soprattutto qui al Sud e dopo l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, si trovano ad affrontare un mondo del lavoro completamente diverso da quello in cui hanno vissuto i loro genitori, motivo per cui oggi è necessario elaborare nuovi modelli e maturare soluzioni completamente diverse da quelle adottate fino ad oggi. Siamo perfettamente consapevoli che quello del lavoro sia un tema particolarmente complesso che necessita di una riflessione su scala più ampia, ma siamo altrettanto convinti che sia necessario avviare un confronto su base locale per permettere ai cittadini di maturare una propria idea su un argomento di fondamentale importanza per il futuro della nostra società.”.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.