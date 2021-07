Andria Multiservice, cdx: «Piena solidarietà nei confronti del dott. Albanese»

«Dopo aver appreso dagli organi di informazione del decreto di archiviazione, da parte della Procura di Corte dei Conti, nei confronti del Dott. Antonio Albanese, esprimiamo piena solidarietà al suddetto professionista, non senza rimarcare la eccessiva celerità con cui sono state adottate alcune decisioni riguardanti il personale della Multicervice, senza prima aver effettuato gli opportuni approfondimenti e non tenendo conto della circostanza che la stessa società è stata valutata dagli stessi Ispettori del Ministro dell’Economia e delle Finanze immune da criticità.

D’altra parte sulla società Andria Multicervice S.p.a. vi è sempre stata grande attenzione per le attività dalla stessa espletate e non ci sembra che l’attuale piano industriale possa considerarsi adeguato rispetto ad un potenziale sviluppo della società in relazione ai nuovi strumenti normativi.

Anche in questo caso abbiamo sollecitato un confronto, finalizzato a creare condizioni oggettive di sviluppo, ma purtroppo si registra un assordante silenzio sia da parte dell’Amministrazione che della Governance della società» hanno concluso i consiglieri Grumo (Lega), Barchetta (Fratelli d’Italia), Fracchiolla (Forza Italia), Scamarcio e Civita (Scamarcio Sindaco).