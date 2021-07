Il Pd cittadino si avvia alla fase congressuale

«Mercoledì 21 luglio 2021, il Partito Democratico di Andria, riunitosi in un incontro promosso dal Sub-Commissario Lorenzo Marchio, in cui erano presenti il Segretario Provinciale Pasquale di Fazio e il Sindaco di Andria Giovanna Bruno, in presenza degli iscritti, ha annunciato il Programma di Lavoro Politico precongressuale che si svilupperà nella Città di Andria da martedì 27 Luglio sino a fine Ottobre 2021, propedeutico al Congresso Cittadino del Partito Democratico, per l'elezione del Segretario Cittadino, comunicando ufficialmente che all'elezione potranno votare tutti gli iscritti al PD nell’anno 2020 e 2021, pertanto, le nuove iscrizioni per l’anno 2021, potranno essere effettuate solo presso il Circolo Cittadino del Partito Democratico, sito in Andria alla Via Enrico Dandolo, 92 - 94, che sarà aperto al pubblico ogni settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

Contestualmente il Partito Democratico di Andria ha annunciato che riprenderà la sua attività politica in città organizzando prossimamente, incontri aperti al Pubblico, che tratteranno temi in merito ai Lavori Pubblici, l’Urbanistica, l'Edilizia Privata, il Territorio e l’Ambiente, in cui saranno presentate idee e progetti per il nuovo sviluppo della Città di Andria e del suo vasto Territorio Agricolo e Naturalistico, evidenziando tutti gli indicatori positivi utili alle Attività Produttive e Commerciali, per fondare, riorganizzare e rilanciare l'economia della città, fondata sul lavoro nel rispetto dell’ ambiente».