Le attestazioni di stima della politica locale per la nomina a Vescovo di don Gianni Massaro

Continuano le attestazioni di stima per la nomina a Vescovo di don Gianni Massaro.

Grazia Di Bari, Michele e Vincenzo Coratella del M5S: «Vogliamo rivolgere i nostri auguri a Monsignor Giovanni Massaro, nominato da Papa Francesco nuovo Vescovo di Avezzano. La notizia, annunciata dal Vescovo di Andria, S.E. Luigi Mansi, ci ha rallegrati e non ci ha sorpresi, perché conosciamo bene il valore di Don Gianni. Sappiamo che avrà sempre la Diocesi di Andria nel cuore e siamo certi che saprà guidare con saggezza la Diocesi dei Marsi, in Abruzzo».

In consiglieri comunali Nino Marmo, Luigi Del Giudice e Marcello Fisfola: «La notizia della nomina di Don Gianni Massaro a Vescovo della Diocesi di Avezzano riempie di orgoglio l’intera comunità cittadina: È il giusto e meritato riconoscimento per il prezioso cammino pastorale di Don Gianni. A Don Gianni rivolgiamo i nostri auguri per il nuovo prestigioso incarico, nella certezza che saprà svolgere in maniera eccelsa la propria missione pastorale».