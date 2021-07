Inaugurazione Questura: le dichiarazioni

L’Assessore alla sicurezza, Pasquale Colasuonno: «Per chi come me da qualche mese è impegnato quotidianamente con le problematiche di questo territorio legate alla sicurezza, vedere i cancelli della Questura finalmente aperti è un sospiro di sollievo non indifferente.

Mi viene in mente un proverbio che dice “se l'opportunità non bussa, costruisci una porta”. Noi l’abbiamo fatto, abbiamo costruito una porta. E l’auspicio è che alle nuove porte della Questura bussi l’opportunità di una svolta improntata alla legalità per la nostra Provincia. Ne abbiamo la necessità e ce lo meritiamo. Auguri a tutti noi».

La capogruppo del M5S in consiglio regionale Grazia Di Bari: «Oggi abbiamo scritto una bellissima pagina di politica - la Questura ad Andria è stato un obiettivo per cui come Movimento 5 Stelle abbiamo lavorato senza sosta in questi anni. Finalmente la provincia di Barletta - Andria - Trani avrà questo presidio di legalità sul territorio e il rudere di via Indipendenza è solo un lontano ricordo, l'ultima brutta immagine di un capitolo lunghissimo che oggi è stato chiuso. Ci buttiamo alle spalle anni di lungaggini burocratiche, contenziosi e ostacoli. Le forze dell'ordine in arrivo su tutto il territorio provinciale saranno al servizio dei cittadini e sono una risorsa da difendere ad ogni costo. Voglio ringraziare pubblicamente anche il sottosegretario Sibilia, come ho già fatto questa mattina quando ci siamo incontrati, perché si è speso moltissimo per la realizzazione della Questura. Il Movimento 5 Stelle è una squadra ed è sempre presente per il bene dei cittadini».

Il capogruppo del M5S al Comune di Andria Michele Coratella: «La città cambia in meglio se c'è qualcuno disposto a battersi per le cose importanti. Rispetto e plaudo a tutti coloro che si sono spesi per realizzare la Questura ad Andria. Questa presenza tangibile dello Stato ci aiuterà a combattere la criminalità, che non sparirà con la bacchetta magica o con qualche decina di unità di forze dell'ordine in più. Sarà limitata e sconfitta dall'azione congiunta dello Stato, fra istituzioni e cittadini. Coraggio, amici, e sguardo sempre avanti».

L'On. del Pd Francesco Boccia: «Oggi nella BAT si completa un percorso iniziato nel 2004 con la nascita della Provincia di Barletta Andria Trani; l’apertura della Questura, e la conseguente partenza dei comandi provinciali dei Carabinieri e della Gdf, grazie all’eccellente lavoro fatto dal prefetto Valiante, rappresentano per tutta la nostra comunità il definitivo presidio di legalità. È proprio attraverso questi punti fermi di legalità che la presenza dello Stato sul territorio si rafforza con nuove forze che aiuteranno tutte le dieci città della provincia e l’arrivo, qui, oggi, della Ministra Lamorgese lo conferma. Le comunità della Terra d’Ofanto oggi si stringono idealmente, con lo stesso affetto mostrato per strada fuori dalla nuova Questura, al fianco delle forze dell’ordine e della magistratura impegnati, quotidianamente, per la tutela dei diritti e per la difesa dei cittadini”».