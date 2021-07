Le consigliere comunali del M5S ringraziano l'On. D'Ambrosio per il lavoro svolto per la Questura

«Per onestà intellettuale ed a prescindere dalla tua scelta politica, certamente dolorosa, dobbiamo riconoscerti l’incessante azione che tu hai svolto, in tutti questi anni, con decine di atti, interventi, colloqui con ministri, sottosegretari, prefetti che via via si sono succeduti affinchè si realizzasse la Questura nella nostra città.

La folla di politici ed autorità presente all’inaugurazione della Questura di Andria in Via Indipendenza, stride un po' con la quasi solitudine nella quale hai combattuto, evitando alla città in più di un'occasione di perdere i fondi, fino a quando non si corse il rischio di perdere tutto a favore di una città del nord, quando un partito in particolare propose in Parlamento di portarci via il finanziamento di questa storica opera fondamentale per incrementare la sicurezza del nostro territorio. Partito che non citiamo appositamente poiché non è nostro intento fare polemiche, ma solo riconoscerti un motivato apprezzamento e ringraziarti.

Grazie Giuseppe».