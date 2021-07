Questa mattina sono stati presentati a Palazzo di Città i tre progetti PINQUA - "Programma Nazionale sulla Qualità dell'Abitare Sostenibile" finanziati dal MIT per un importo complessivo di 45 milioni di euro.

«La visione è stata quella di lavorare sulla riqualificazione delle aree a ridosso delle tre grandi stazioni nord, centro e sud» ha dichiarato l'Assessore al quotidiano, Mario Loconte.

«Con i lavori di interramento della ferrovia infatti, Andria vedrà realizzare altre due stazioni oltre a quella sud di via Mozart, ovvero la nuova stazione centrale e quella nord nel quartiere Monticelli.

I progetti denominati Aria, Acqua, Terra consentiranno di:

incrementare il patrimonio edilizio preposto all'edilizia residenziale sociale;

migliorare la viabilità ciclabile in continuità con le piste ciclabili a realizzarsi da Ferrotramviaria;

lavorare sulla riduzione degli effetti Isola di calore attraverso la de -impermeabilizzazione delle aree interessate dagli interventi con forte integrazione delle aree verdi;

realizzazione dei servizi ai piani terra delle costruzioni preposte all'edilizia sociale;

area culturale in sostituzione dell'attuale mercato ortofrutticolo nella zona nord;

collegamento della piastra della stazione centrale con largo Appiani;

realizzazione del sottopasso ferroviario in via Mozart indispensabile per migliorare il sistema della viabilità del quartiere;

È una grande opportunità per la nostra città che vedrà rigenerare aree strategiche per lo sviluppo del tessuto urbano e del tessuto socio economico in chiave sostenibile. Andiamo avanti».