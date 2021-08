Trasporto pubblico locale, Di Bari (M5S): «Oggi approvata delibera per riparto del fondo regionale»

Approvata oggi in Commissione Ambiente la delibera di Giunta relativa al riparto del Fondo regionale per i trasporti per il secondo semestre 2021.

«Agli enti locali - spiega la capogruppo del M5S Grazia Di Bari - saranno distribuiti oltre 72 milioni di euro per la prosecuzione del servizio automobilistico di trasporto pubblico locale, di competenza provinciale e comunale, un provvedimento importante per i cittadini, che devono continuare a poter usufruire di un servizio essenziale. A settembre, si spera che finalmente le Province possano indire le gare d'appalto per migliorare gli orari e tagliare le corse inutilizzate.

Al Comune di Andria andranno 249.761,68 euro, necessari per la prosecuzione del servizio nell’attesa della conclusione della procedura di gara da parte della Provincia Barletta - Andria - Trani per l’individuazione del nuovo gestore del servizio di TPL. Una questione che seguo da vicino, dal momento che senza l’intervento della Regione il servizio sarebbe stato sospeso dallo scorso 31 marzo, con 24 lavoratori che sarebbero rimasti a casa. Continuerò a seguire la situazione insieme alla sindaca Giovanna Bruno e all’assessora Anita Maurodinoia per tutelare i lavoratori e il diritto dei cittadini a servizi di trasporto efficienti».