ABC: «Stop alle esercitazioni nel Parco»

Dura presa di posizione di Andria Bene Comune che richiama le istituzioni a stoppare le esercitazioni militari nel Parco: «Apprendiamo che i prossimi 27, 28 e 30 settembre nella zona del poligono "Torre di Nebbia" verranno messe in atto delle esercitazioni di tiro a fuoco da parte dell'esercito.

Il poligono "Torre di Nebbia", tuttavia, non si trova in un'area come le altre, bensì nel bel mezzo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Un'area che, dunque, viene ancora utilizzata come servitù militare, invece che tutelata in virtù dell'enorme patrimonio naturalistico, storico e culturale che vi è contenuto al suo interno e che, per questo, la sottopone anche ai vincoli europei SIC e ZPS.

Insomma, all'interno di un Parco Nazionale, in cui giustamente viene vietata la caccia, si continuano a svolgere esercitazioni di tiro a fuoco (senza sapere bene cosa e come viene sparato) in virtù di una logica di guerra permanente e preventiva che appartiene, ormai, al secolo scorso.

Ma non è solo questo il problema: essendoci la necessità di sgomberare l'area, a causa di queste esercitazioni vengono compromesse anche le attività agro-pastorali e turistiche che si trovano all'interno o in prossimità del poligono.

Noi crediamo che sia il arrivato il momento di risolvere questa contraddizione e, pertanto, chiediamo agli organi preposti lo stop alle esercitazioni nel Parco ed invitandoli, contestualmente, a procedere allo sviluppo di un piano di spostamento del poligono.

Perché, citando Don Tonino Bello, noi crediamo che "la Puglia è chiamata dalla storia e dalla geografia, a protendersi nel suo mare come Arca di Pace e non a curvarsi minacciosamente come arco di guerra"».