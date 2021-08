In arrivo 160mila euro dalla Regione per la pubblica istruzione ad Andria

L’assessore alla Persona, Dora Conversano, informa che all’ufficio Pubblica Istruzione sono pervenute le Determine Regionali di assegnazione Fondi.

Relativamente al Sistema Integrato di Educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, la Regione Puglia ha comunicato al Comune di Andria l’assegnazione e liquidazione della I quota del Fondo 2021 così composto:

– € 44.000,00 per riduzione rette a carico delle famiglie per servizi educativi a gestione diretta asilo nido comunale;

– € 48.000,00 per supporto a sezioni primavera già funzionanti;

– € 56.670,43 per corsi di formazione congiunti per personale dei servizi educativi e per personale docente di scuole dell’infanzia.

Per i contributi relativi alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2021/22, la Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 91 del 06/08/2021, ha approvato l’elenco delle istanze ammissibili attraverso il portale Sistema Puglia, organizzato per classe e tipologia di scuola frequentata ammontante a n. 1253 istanze pervenute per il Comune di Andria.

Per le suddette istanze sarà liquidata la somma complessiva di € 160.899,48.