Castel dei Mondi, Faraone e Sgarra: «Non si potevano reperire i fondi mancanti in Regione?»

Riceviamo e pubblichiamo la nota delle consigliere comunali del M5S, Doriana Faraone e Nunzia Sgarra relativamente alle risorse reperite per sostenere il festival Castel dei Mondi:

«Il Festival internazionale “Castel dei Mondi” edizione 2021, una cosa bella che poteva essere fatta meglio. Come? Presto detto!

Per la sua nota situazione debitoria, il Comune di Andria non è in grado, anche quest’anno, di sostenere anche in solo quota parte, la spesa di questo importante evento culturale, con indubbie ricadute turistiche per la nostra città.

Quindi, come ogni anno, è intervenuta la Regione Puglia a sostenere economicamente l’iniziativa. In particolare, quest’anno ha stanziato 250mila euro che vanno direttamente nelle casse del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, l’ente regionale che organizzerà l’evento.

Tutto risolto? Purtroppo no, poiché il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese ha previsto, per l’intero evento, una spesa complessiva di circa euro 292mila, così ripartiti: circa 150mila per l’area artistica e circa 142mila per l’area tecnico-logistica. E gli ulteriori 42 mila euro chi li mette? Non di certo il comune di Andria, già alle prese con tanti debiti, ma alcuni sponsor privati, che dovranno versarli direttamente al Consorzio.

Ora, ai privati che in un periodo di grande travaglio economico mondiale a causa del Covid, fanno tali investimenti per la cultura, va tutta la nostra gratitudine, ma ci chiediamo e chiediamo ai consiglieri regionali di tutte le forze politiche, a partire dai nostri, non si potevano reperire questi ulteriori 42mila euro in regione senza doverli chiedere a nessuno, visto che siete stati così abili, per svariati milioni di euro, per i vostri trattamenti di fine mandato?».