Interventi Covid nelle scuole, Loconte: «Completati i lavori finanziati con i fondi per l'a.s.20-21»

«Il 6 agosto 2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n.23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-2022. Il Comune di Andria ha partecipato a tale bando, presentando entro la data di scadenza dello stesso, fissata per il 13 agosto, tre proposte riguardanti gli istituti scolastici Aldo Moro, Vaccina e Vittorio Emanuele. Tutte le proposte sono state approvate e ammesse al finanziamento. Nello specifico siamo stati ammessi ad un finanziamento di 350.000 euro per il noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico e di 50.000 euro per interventi di adeguamento delle aule. L’obiettivo è quello di favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2021-2022.

Si rende inoltre noto che sono stati completati i lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, dando esecuzione e compimento ai finanziamenti erogati per l’anno 2020-2021 pari a 670.000 euro per le scuole G. Verdi, E. Fermi, A. Mariano, A. Manzoni, G. Rodari, C. Collodi, G. Falcone, D. Alighieri.

In riferimento alla restituzione dei 40.000 euro si precisa che tale somma andava comunque restituita, in quanto gli stessi lavori eseguiti con la linea di finanziamento pari a 670.000 euro, avente analoga finalità, ha assorbito le esigenze funzionali e di sicurezza secondo le progettualità predisposte.

Sono particolarmente grato agli uffici del Settore Lavori Pubblici per lo sforzo eseguito, considerando le difficoltà logistiche e temporali alle quali si è dovuto far fronte, nell’interesse della città. Proseguiremo con il nostro lavoro, ponendo attenzione, attraverso ulteriori finanziamenti, per migliorare l’edilizia pubblica interessando anche altri istituti scolastici».