Multiservice: Movimento Pugliese chiede la convocazione urgente della conferenza dei Capigruppo

Quest’oggi, i Consiglieri Marmo, Del Giudice e Fisfola, hanno inoltrato al Presidente del Consiglio comunale la richiesta di convocazione urgente di una Conferenza dei Capigruppo per affrontare le questioni relative alle criticità della Mutiservice.

«La situazione di stallo in cui versa la Società in House "Andria Multiservice SPA - si legge nella richiesta - è fonte di non poche preoccupazioni sia per quanto riguarda i lavoratori sia per i servizi di cui si avvale l'Amministrazione Comunale».

Alla Conferenza dei Capigruppo dovrebbero essere invitati, in audizione, l'assessore competente per materia e gli organismi di gestione della società. È previsto, in un successivo incontro, anche il confronto con i rappresentanti sindacali aziendali.