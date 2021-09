«Dopo la pausa estiva, il Partito Democratico di Andria riprende la sua attività politica, volendo dare seguito all'importante risultato ottenuto nelle ultime elezioni amministrative. In questa fase sarà avviato il percorso del Congresso Cittadino che doterà il partito di un Programma di Lavoro, vera guida e mandato politico del nuovo segretario e del direttivo cittadino. A questo importante congresso potranno partecipare tutti gli iscritti al Partito Democratico dell’anno 2020 che avranno rinnovato l’iscrizione nell’anno 2021. Iscrizioni che potranno effettuarsi presso il Circolo Cittadino in Via Enrico Dandolo, 92, che resterà aperta al pubblico ogni settimana, il martedì e giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. La novità registrata, nelle ultime settimane, è l'interesse crescente dei simpatizzanti al rinnovo delle tessere, che pone Andria come la città con il maggior numero di iscritti nella provincia.

Il Pd viene percepito nuovamente come attrattore politico, come dimostra l'interesse degli iscritti e, da ultimo, la richiesta di adesione al gruppo Pd del consigliere Mirko Malcangi che sulla scorta di una seria condivisione programmatica, è stata positivamente accolta. Si tratta in entrambi i casi del riconoscimento della qualità del lavoro e del ruolo politico svolto complessivamente dal Partito Democratico nella città e nella amministrazione della sindaca Bruno.

Un lavoro politico, quello del Partito Democratico, che deve proseguire e deve permettere all'amministrazione comunale di poter contare su una agenda politica fitta ed articolata che, dopo la prima fase di studio e assorbimento delle gravi criticità finanziarie ereditate dal passato, deve consentire al Comune un effettivo rilancio dei temi politici che stanno a cuore all'elettorato progressista e che ci hanno permesso di vincere le elezioni. Lo scopo che il Pd si propone resta quello di allargare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e di rendere sempre più incisiva l'azione amministrativa a favore della comunità.

Andria è una città complessa e complicata che merita uno sforzo collegiale da parte di tutti per potersi risollevare con dignità».