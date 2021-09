La Sottosegretaria di Stato con delega all’innovazione tecnologica e transizione digitale, la Sen. Assuntela Messina, è stata accolta ieri nella sala consigliare a Palazzo di Città.

L'incontro pubblico, alla presenza del Sindaco Avv. Giovanna Bruno e dell'ass. all'innovazione tecnologica Viviana Di Leo, è stato incentrato sul PNRR e sulla transizione digitale, quindi sulla necessità di avviare un percorso partecipato che porterà alla redazione di un'Agenda Digitale del comune di Andria.

«Il PNRR guarda alla politica nazionale ed entra in relazione con i territori - commenta la sen. Assuntela Messina - . Qualsiasi forma di intervento ha bisogno, in questo momento, di una forma di interlocuzione sana costante per raccogliere dai territori le giuste sollecitazioni e, ovviamente, fornire le risposte in termini di concretezza e di efficienza».

«Un'opportunità per il comune di Andria e un'occasione propizia per sottolineare quanto importante muoversi in rete a vantaggio di tutta la comunità - commenta la Sindaca Bruno -. La presenza della sottosegretaria con la sua professionalità e la sua conoscenza dei nostri territori fanno ben pensare a quelle che saranno le ricadute del PNRR sul territorio. Ricadute che in questo momento si fa fatica a intravedere perché ancora nella fase della organizzazione, sia a livello del governo centrale che a cascata delle Regioni e dei Comuni, ma noi siamo pronti a rilanciare la sfida del PNRR che non possiamo assolutamente perdere. Fuori da questa sfida siamo fuori dall'Italia e anche dall'Europa».

L'ass. comunale all'innovazione tecnologica, Viviana di Leo, ha sottolineato come la città di Andria sia un po' indietro in termini di digitalizzazione sociale: «Appena ricevuto il mandato dal Sindaco all'Innovazione Tecnologica abbiamo subito cominciato a prestare attenzione al progetto regionale "Fondo Innovazione" che consisteva nel livellare la capacità digitale di tutti i comuni. Ci siamo resi conto però che in realtà i cittadini hanno avuto difficoltà ad accedere a questi servizi per due motivi: per mancanza di dispositivi digitali oppure per mancanza di competenze digitali. Proprio questa mancanza potrebbe diventare uno dei problemi da affrontare per favorire l'inclusione digitale. Come amministrazione sarebbe opportuno avere figure specializzate, penso al "Facilitatore digitale" da affiancare ai cittadini nelle procedure telematiche. Sappiamo però che il nostro comune, ad oggi, non può permettersi risorse umane e quindi spero che con il PNRR ci siano possibilità preziose per implementare nuove figure a sostegno della inclusione digitale di tutti i cittadini».