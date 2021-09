Inizio anno scolastico, Vurchio: «Fare della scuola il centro pulsante della nostra comunità»

A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico 2021-22, il presidente del consiglio comunale Giovanni Vurchio ha diffuso i suoi auguri alle comunità scolastiche.

«In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, a nome di tutti i Consiglieri Comunali esprime il mio augurio di buon lavoro agli studenti, alle loro famiglie, al corpo docente e a tutto il personale della scuola di ogni ordine e grado.



È l’occasione per ribadire come questo nuovo anno formativo rappresenti l’opportunità di poter fare della scuola il centro pulsante della nostra comunità, nonostante la fase pandemica in corso. A tale proposito, tutti dobbiamo sentirci impegnati e cercare di condividere un cammino che non possiamo sottovalutare o affrontare con superficialità. La scuola rappresenta un luogo fondamentale per lo sviluppo della nostra società.



Un particolare saluto intendo rivolgerlo agli allievi delle prime classi che si accingono ad intraprendere un percorso formativo che li doterà di tutti gli strumenti fondamentali della conoscenza. Nonostante la nostra città non stia attraversando un buon momento, con forti ripercussioni sulla nostra vita quotidiana, l’impegno della politica deve essere quello di non arretrare di un millimetro sul miglioramento culturale estendendo la propria azione nella costruzione di una scuola sempre più aperta al territorio, inclusiva e di qualità.

Che sia per tutti una straordinaria avventura. Buon anno scolastico a tutti!»