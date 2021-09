Cade intonaco alla Vitt. Emanuele, la Sindaca: «Inibito l'utilizzo di più aule per approfondimenti»

Dopo la notizia da noi riportata ieri sulla caduta di intonaco alla Vittorio Emanuele III che ha colpito uno studente, fortunatamente rimasto illeso, è intervenuta la Sindaca per annunciare la chiusura di alcune aule per controlli e lavori.

«La caduta di intonaco in una classe di scuola media mi fa tornare sull'argomento dell'edilizia scolastica e della manutenzione degli edifici pubblici. Fortunatamente l'allievo colpito non ha riportato conseguenze. Ci lascia spiazzati il fatto che il soffitto di quell'aula non fosse in ammaloramento né sono giunte segnalazioni per interventi manutentivi.

Quindi, per estrema precauzione, abbiamo optato per inibire l'utilizzo di più aule, disponendo indagini conoscitive approfondite. Come amministrazione stiamo approfittando di qualsivoglia bando per reperire finanziamenti riguardanti il mondo della scuola.

Proprio l'istituto Vittorio Emanuele, in cui si è verificato l'incidente, é destinatario di risorse per il noleggio di aule didattiche. Così come le scuole Aldo Moro e Vaccina. La stretta collaborazione con tutti i dirigenti ci consente, altresì, di intervenire tempestivamente ogni qual volta si verifichi un qualunque problema.

Perché abbiamo a cuore la salute dei nostri ragazzi e di tutti gli operatori scolastici».