PD: «Con la Cgil, contro il fanatismo e l'idiozia»

La nota del capogruppo consiliare del PD Michele Di Lorenzo e del commissario cittadino Lorenzo Marchio:

«Sulla scorta dei gravi episodi accaduti nelle ultime ore, ci sembra doveroso esprimere solidarietà alla Cgil e manifestare vicinanza umana e politica alla più importante organizzazione sindacale italiana, partecipando personalmente alla iniziativa indetta presso la sede della Camera del Lavoro di Andria.

Tutte le sedi sindacali rimarranno aperte per dimostrare che gli indecorosi attacchi subiti sono un affronto ai valori della nostra Costituzione: i sindacati sono un presidio di legalità e di civiltà democratica che debbono essere difesi da ogni vile attacco. È importante riconoscerlo in circostanze così gravi per la vita democratica».