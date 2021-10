Amministrative, Bruno: ​«Premiato il csx e il ruolo centrale del Pd nella coalizione»

Chiusi gli scrutini dei ballottaggi che hanno visto l'affermazione del csx in 8 città su 10, la Sindaca ha commentato così i risultati: «il voto delle amministrative premia il centro sinistra ed il ruolo centrale del PD nella coalizione. La qualità dei candidati sindaci proposti, la serietà dei programmi, la centralità del bene comune, l’assenza di toni ed atteggiamenti gridati hanno trovato l’apprezzamento della Gente.

Il successo del centro sinistra attraversa l’intero Paese, dal Nord al Sud, nei grandi come nei piccoli centri. Incombe comunque la preoccupazione circa la caduta della partecipazione al voto, che segna una criticità fondamentale per le Democrazie, sulla quale siamo tutti chiamati ad riflessione autocritica: la responsabilità, prima ancora che degli elettori, è della Politica che deve ritrovare pratiche attrattive per la partecipazione.

Esprimo il rammarico per la scarsissima elezione di donne alla carica di Sindaco. È un segno di debolezza democratica che va risarcita, se vogliamo che la convivenza democratica nel nostro Paese si compia fino in fondo.

L’impegno per la Politica, e per il PD in particolare, dovrà essere quello di favorire e di includere le donne nelle dinamiche di selezione dei gruppi dirigenti, perché possano essere pronte e disponibili per rivendicare, ed assumere, ruoli di responsabilità primaria nel governo della cosa pubblica ad ogni livello.

La mia esperienza di Sindaca di una città capoluogo di Provincia come Andria, sarà spesa per favorire questo traguardo di genere nel nostro Paese».