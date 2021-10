Luna park, Gioventù Nazionale: «La toppa è peggio del buco»

«La toppa è peggio del buco. L’Amministrazione Comunale di centrosinistra targata Giovanna Bruno ritorna sui suoi passi, comprende finalmente che realizzare eventi in sicurezza è possibile e autorizza un Luna Park per circa un mese in Via Martiri di Belfiore», esordisce così in una nota il presidente della federazione cittadina di Gioventù Nazionale Andrea Di Matteo.

«Questo, ricorderete, dopo aver totalmente snaturato la Festa dei Santi Patroni. Ma le motivazioni con cui l’Amministrazione presenta, adesso, tale iniziativa (su tutte la tutela della salute degli studenti), sono da biasimare. E si comprende solo in parte la logica di questa scelta. Oggi, come un mese fa si accingevano solo a fare, i ragazzi andriesi frequentano scuola in presenza. Anzi, entrano nel vivo dell’anno scolastico. E, eventualmente, potrebbero contribuire alla circolazione del virus in un luogo molto affollato, in una fase delicata come il clou del primo trimestre, con le prime esperienze che pian piano si stanno rivivendo. Oggi, come un mese fa, il numero di vaccinati nel territorio si attesta su percentuali piuttosto alte. Con l’amara differenza che, rispetto a un mese addietro, i giostrai sono in numero fortemente inferiore. E così, non solo si è negato il diritto di lavorare a molti, ma si rischia di concentrare le affluenze solo su poche attrazioni.

Nuovo dietrofront, altra caotica presa di posizione dunque, frutto anche della diversità di vedute regnante all’interno della maggioranza che siede a Palazzo di Città, impegnata più a risolvere beghe intestine, che a prendere decisioni chiare, precise e consapevoli per il bene della nostra città e della nostra generazione».