Rattoppi tangenziale, Loconte: «Interventi diversi da quelli finanziati con bando regionale»

Sul tema dei lavori di rattoppo di un tratto della tangenziale cittadina interviene l'assessore ai Lavori Pubblici, arch. Mario Loconte, invitando a non confondere. «Detti lavori, infatti, non sono legati ai finanziamenti regionali del bando "Strada per strada".

Relativamente a questo bando che ricordiamo ha assegnato al comune di Andria circa 2.300.000,00 euro, è ancora in corso la procedura per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva che dovrà essere inviata alla regione entro il 31 gennaio 2022.

Al riguardo, siamo al lavoro per poter anticipare tale consegna entro l’anno in corso. La Giunta ha già approvato gli indirizzi di intervento e tali lavori riguarderanno le intere sezioni stradali che saranno interessate dagli interventi di manutenzione. Si comincerà con l’anello extramurale più esterno, poi le radiali e compatibilmente con le risorse finanziarie i tratti urbani più interni.

Quanto ai lavori in corso, si precisa che gli stessi sono eseguiti dalla Multiservice e fanno riferimento ad un piano straordinario di intervento che interesserà, in particolare, le strade del centro urbano a partire da metà della prossima settimana. Si tratta di uno stanziamento di 300.000,00 euro, aggiuntivi tramite applicazione dell’avanzo di amministrazione, messi a disposizione della Multiservice che sta cominciando ad operare, finalmente, sulle strade urbane, sulle quali presto saranno emesse le relative ordinanze per soddisfare richieste di interventi che risalgono al 2012.

Su queste manutenzioni si opererà, secondo una logica di buon senso, ovvero di manutenzione totale per le strade totalmente compromesse, ma anche di rattoppi mirati lì dove sono presenti superfici limitate da mettere in sicurezza.

Quelli in corso, quindi, sono interventi a carico della Multiservice e per questo siamo impegnati - prosegue Loconte - nel coordinarli tra gli uffici ed i vertici della società in house. La società interverrà sulle intere sezioni stradali, ma anche con operazioni di rattoppo a regola d’arte, in relazione allo stato più o meno esteso dello stato di degrado del manto stradale, razionalizzando le risorse per una più efficace estensione della messa in sicurezza stradale sul territorio cittadino.

Sulla tangenziale stiamo effettuando tutte le verifiche del caso, pronti a tutti gli interventi correttivi. Dobbiamo infatti puntare alla qualità degli interventi - conclude Loconte - per garantire una maggiore durabilità degli stessi».