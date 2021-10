F.lli Coratella: "Basta con la politica delle toppe"

"Le ultime attività di comunicazione (più che di politica) della nostra sindaca Bruno ci hanno fatto cadere le braccia. Nei suoi ultimi interventi pubblici, la sindaca ha esultato per interventi di manutenzione delle strade di Andria, che come si vede dalle immagini che lei stessa ha condiviso sui suoi social altro non sono che rattoppi. Interventi superficiali, assolutamente di routine nelle amministrazioni passate, che spesso abbiamo denunciato dai banchi dell’opposizione come una pratica miope, sempre più incapace di rispondere alle esigenze della viabilità moderna - commentano i due consiglieri del M5S, Michele e Vincenzo Coratella - . Servirebbero lavori più approfonditi, magari con i fondi in arrivo dalla Regione, per i quali abbiamo chiesto lumi agli assessori al ramo e ai dirigenti del settore, senza avere sempre risposte complete.

Evidentemente, visti i commenti negativi, la sindaca ha cercato di cambiare argomento, puntando il dito contro il reddito di cittadinanza. Altra “stecca” senza alcun senso: il reddito di cittadinanza ha aiutato tante persone, soprattutto nella pandemia, è stato rifinanziato dal Governo Conte con il ministro dell’Economia del PD ed è stato ulteriormente finanziato dal Governo Draghi. Le finalità del reddito, fra l'altro, rientrano perfettamente negli obiettivi del PNRR. La parte su cui siamo disponibili ad intervenire è quella delle politiche attive, su cui però è competente il Governo nazionale. Perché a livello locale non prendiamo esempio dalle città vicine, come Canosa, che hanno scritto quei progetti e hanno impiegato i percettori del reddito di cittadinanza? Siamo anche disponibili a metterci al fianco di assessori, consiglieri di maggioranza e dirigenti, per scrivere insieme questi progetti. Però si faccia presto.

La sindaca ha tutte le attenuanti disponibili, fra il tracollo finanziario ereditato dalla destra e la carenza dell’organico. Però non si può pensare di non confrontarsi o non dare mai risposte appropriate e complete ai cittadini. Ci auguriamo che quella appena trascorsa sia stata solo una brutta settimana politica della nostra sindaca".