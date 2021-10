Abbandono centro Fornaci, Faraone e Sgarra: «La musica è sempre la stessa»

Con un post pubblicato sui social le consigliere comunali del M5S, Doriana Faraone e Nunzia Sgarra, denunciano lo stato di abbandono del centro Fornaci: «un video di 5 anni fa, che riguardava la situazione di abbandono del Centro Fornaci.

Chiuso ed in stato di abbandono allora come oggi, anzi, la situazione è certamente peggiorata in questi anni e nonostante vi sia un nuovo Sindaco, una nuova amministrazione, una nuova maggioranza, la musica è tristemente sempre la stessa.

Quindi perché fare un nuovo video se la storia è sempre la stessa?

Noi siamo chiaramente e da sempre all’opposizione di questa amministrazione, quindi, vi preghiamo di non confonderci con chi “gioca su tutte le ruote”, stando a giorni alterni all’opposizione o in maggioranza».