«Il G20, Draghi, Castel del Monte, Andria: orgoglio e responsabilità»

La corona ottagonale, emblema di Federio II di Svevia, ha fatto da sfondo al tavolo a cui hanno preso parte i 20 grandi della terra. Un'immagine maestosa che non ha lasciato indifferenti tutti noi cittadini andriesi, nemmeno la prima cittadina Giovanna Bruno che ha dichiarato quanto segue:

«Si è appena concluso il G20 tenutosi a Roma in questi giorni.

Le immagini dei lavori sono state trasmesse in tutto il mondo. Nell’osservarle, al dil à dei contenuti delle discussioni e delle decisioni assunte, ho avvertito forte due sentimenti: orgoglio e responsabilità - commenta la Sindaca Giovanna Bruno -.

L’orgoglio scatenato dal vedere che nel fondale del salone, nella “Nuvola di Fuksas”, c’era una foto a tutto campo di Castel del Monte. Si proprio lui, il nostro maniero, la bellezza e la perfezione che le mani degli artisti e dei manovali della nostra Terra hanno saputo realizzare, la raffinata grandezza di Federico II di Svevia che si perpetra nel tempo, il simbolo oggi di un futuro di pace e sviluppo sostenibile.

Responsabilità suscitata dalla consapevolezza che, questo prezioso gioiello, sia ubicato nel territorio della nostra Città, della nostra Andria.

A noi, alle Amministrazioni di questa Città, a tutta la Comunità, spetta il compito di preservarlo, di custodirlo, di valorizzarlo.

Sento forte il dovere, come Sindaca della Città di Andria, di ringraziare il Governo per questa scelta, invitare il Presidente Draghi a visitare Castel sel Monte, dare la disponibilità ad ospitare eventi che le Istituzioni dovessero organizzare per promuovere ideali di Pace e Solidarietà».

Sulla straordinaria foto da sfondo al G20 è intervenuto anche il parlamentare Giuseppe D'Ambrosio che in un post sui social scrive: «Il grande tavolo ovale che ospita a Roma i 20 grandi paesi del nostro pianeta, vede sullo sfondo i paesaggi più belli della nostra Italia. Inutile dire che tra questi c'è il nostro bellissimo, e speciale per tutti gli andriesi, Castel del Monte». "Andria fidelis nostris affixa medullis, Absit quod Federicus sit tui muneris iners, Andria vale felix, omnisque gravaminis expres."