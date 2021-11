Pista di pattinaggio, Faraone e Sgarra: «Da anni è ancora inutilizzata»

«Anche questo video, come quello del Centro Fornaci pubblicato in precedenza, è di cinque anni addietro, eppure è ancora attuale poiché, nonostante i tanti anni trascorsi e le amministrazioni di colore diverso succedutesi, la pista di pattinaggio di Via Barletta è ancora inutilizzata.

Inaugurata ben due volte, nel 2007 e nel 2017 e mai messa a disposizione della città, essa è costata ai cittadini molte centinaia di migliaia di euro solo per ristrutturazioni, poiché comunque la struttura si degrada, anche se chiusa. Essendo frequentata per effettuare la cerimonia di un'inaugurazione ogni 10 anni, probabilmente dovremo attendere il 2027 per rivederla aperta, almeno per un giorno.

Questa è l’ennesima dimostrazione che la nostra città, da molti anni, è sostanzialmente ferma».