Sondaggio Pd su strade da rifare, D'Ambrosio: «Tutto vero. Non siamo su scherzi a parte»

Dopo il sondaggio lanciato dal Pd locale sulla manutenzione stradale è arrivato il commento dell'Onorevole andriese Giuseppe D'ambrosio che con un post sui social ha dichiarato: «mentre mi dirigo a Roma, stavo pensando che ad Andria non bastavano le continue pretese, soprattutto di una parte della maggioranza, che da mesi ha fame di poltrone poltroncine e incarichi vari, aiutati e supportati da una certa finta opposizione che alza il tono solo se serve alzare il proprio prezzo o se non viene "accontentata".

Non bastava avere un Sindaco che ormai sembra proiettato verso future candidature e ribalte nazionali, mentre la città ha un disperato bisogno di attenzioni e fatti, una città con enormi problemi ambientali e tasse alle stelle ma senza un Assessore all'ambiente ad esempio.

La nuova, ennesima, trovata, e vi giuro che non è uno scherzo, ce la regala il PD di Andria: il sondaggio sulle strade andriesi da sistemare. Un sondaggio? Oddio, ascoltare i cittadini è sempre importante ma davvero avete bisogno di un sondaggio per capire che le strade andriesi vanno rifatte tutte?

Sarebbe importante, e doveva già essere fatto, mettere da subito in moto i tecnici per comprendere le strade messe peggio e magari che hanno più urgenza di intervento anche in base al flusso di auto. Per non parlare poi, magari, della programmazione degli interventi assieme ad altri enti, visto che spesso le strade vengono sistemate e poi dopo qualche giorno ci sono altri scavi con successivi pessimi rattoppi che nessuno verifica.

Io davvero mi chiedo in che mani siamo.

E la cosa divertente, come accadeva anche con il principe azzurro un po' verde Giorgino, è che adesso fatico a trovare andriesi che dicono di aver votato il Sindaco Bruno e la sua allegra maggioranza. Eppure sono tanti gli andriesi che li hanno votati».