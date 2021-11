"San Martino al Borgo", Di Bari: «Promozione del turismo enogastronomico tema su cui investire»

La capogruppo del M5S e consigliera delegata al turismo Grazia Di Bari prenderà parte sabato 13 novembre al convegno sull’artista e scultore Riccardo Campanile in programma alle ore 17 nel Palazzo Belgioioso di Montegrosso (frazione di Andria). L’evento inaugurerà la terza edizione di “San Martino al Borgo”, la festa del vino nuovo, che durerà fino a domenica 14 novembre.

«​Una festa - spiega Di Bari - nella quale si celebrano ‘il mosto che diventa vino’ e i prodotti tipici della tradizione accompagnati da un ricco cartellone di eventi, anche culturali e di spettacolo, nelle rievocazioni del periodo federiciano. L’obiettivo non è solo valorizzare il territorio in un distretto rurale e agroalimentare che a Montegrosso ha trovato le condizioni ideali di sviluppo, ma anche e soprattutto portare avanti un discorso di accoglienza e di turismo legato alla cultura, all’enogastronomia e alla sostenibilità, uno dei temi centrali anche delle politiche regionali. Promozione degli itinerari esperienziali culturali, storico-artistici, dei percorsi enogastronomici, parchi naturali, Cammini, valorizzazione delle città d’arte e dei borghi, slow tourism a attenzione al turismo ‘dolce’ quali cicloturismo, turismo religioso (Via Francigena del Sud) e turismo enogastronomico sono gli assi su cui investire.

La valorizzazione territoriale rappresenta un obiettivo strategico dell'attuale programmazione e in questa rientra anche la valorizzazione dei beni demaniali regionali da recuperare, come ad esempio i Tratturi, che rappresentano una preziosa testimonianza identitaria della comunità pugliese. Montegrosso agli albori della sua nascita era zona di transumanza e snodo lungo il tratturo che collegava Ruvo a Canosa di Puglia e oggi è un zona ricca di masserie, agriturismi e ristoranti che hanno contribuito, nel corso degli ultimi anni, a ripopolare la borgata e a favorirne la rinascita.

Occorre lavorare in maniera sinergica per promuovere azioni concrete che puntino da un lato a promuovere il turismo lento e rurale, dall’altro ad una piena tutela e valorizzazione dei Tratturi. Ciò ancor di più dopo il riconoscimento della transumanza come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO».