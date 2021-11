Sgarra e Faraone: «Aumenti stipendi amministratori locali non meritati»

«Anche questo video è di circa cinque anni addietro. Con gli altri due video precedentemente pubblicati come esempio, abbiamo voluto dimostrare come la nostra città è, da anni, sostanzialmente ferma.

Non dovendo essere compiacenti con chi distribuisce deleghe ed incarichi, come fanno altri, siamo liberi di affermare che, alla luce di questi disastrosi risultati della politica andriese, in generale, negli ultimi anni, essa non riteniamo che meriti il raddoppio delle indennità che oramai pare incredibilmente deciso a livello nazionale, anzi!!! Invece i cittadini, sia coloro che da anni ancora non hanno avuto neanche gli adeguamenti ISTAT dei loro stipendi come nel pubblico impiego, fino ai privati ed ai commercianti che lottano per non chiudere le loro attività martellati dalla crisi, dovranno pagare il raddoppio degli stipendi alla politica locale, poiché questa si deve “parametrare” ai presidenti delle regioni, che percepiscono già fino a 13.800 euro lordi ogni mese (ricordiamo che i politici regionali in Puglia volevano anche che i cittadini pagassero loro un ulteriore trattamento di fine mandato) . Avanti tutta così».