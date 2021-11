Sgarra e Faraone: «Uno spreco le fontane pubbliche senza rubinetti»

«Anche in passato, periodicamente, ci si è soffermati sugli sprechi in città ma ci sembra che oggi, alla luce della gravissima situazione debitoria, sugli sprechi si dovrebbe porre la massima attenzione, altrimenti si continua a non avere le risorse per fare anche cose essenziali, mentre nel contempo i “contatori comunali” girano sprecando inutilmente soldi che il Comune non ha, aggiungendo altri debiti ai debiti esistenti!

Si potrebbero fare specifiche verifiche a partire dalla pubblica illuminazione fino alle fontane pubbliche e sicuramente emergerebbero sprechi riducibili con poco. Per semplicità, parleremo della fontana pubblica di Piazza Porta la Barra e di come un accessorio ai più conosciuto, dal nome “rubinetto”, potrebbe risultare utile. Questa è una bella fontana cittadina che, mediamente ed orientativamente, senza un rubinetto consuma dai 30 ai 40 metri cubi a giorni, con una bolletta periodica quindi di svariate migliaia di euro e con un debito pregresso, stante l’attuale situazione debitoria ereditata, certamente di svariate decine di migliaia di euro. Tutto questo per una sola fontana, figuriamoci per tutte quelle esistenti.

Distrazione? Forse.

Sarà l'emozione per il raddoppio degli stipendi di cui la politica locale molto probabilmente beneficerà già a partire dall’anno prossimo?

Alla fine, però, pagano sempre i cittadini. Chissà quanta altra acqua non sotto i ponti, ma in questo caso dalle fontane dovrà scorrere prima che qualcuno pensi ad un rubinetto, per farci pagare meno».