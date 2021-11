Eventi per le festività natalizie, Di Bari e Troia: «Prendiamoci cura della città con la gentilezza»

«Valorizzare la bellezza del nostro Paese attraverso i grandi attrattori culturali e paesaggistici. Investire tempo e risorse sulla qualità della vita dei nostri concittadini attraverso i luoghi e i modi in cui vivono».

È questo il passaggio dell’intervento di Antonio Decaro all’assemblea nazionale dell’ANCI, da poco conclusasi a Parma, che gli assessori alla Bellezza, Daniela Di Bari, e alle Radici, Cesareo Troia, hanno scelto per commentare lo spirito e gli obiettivi con i quali l’Amministrazione Bruno sta procedendo rispetto alle prossime Festività Natalizie.

«Abbiamo immaginato – spiegano i due assessori – di fornire alcuni criteri da sviluppare durante tutto il periodo natalizio con particolare attenzione alla vigilia di Natale, sempre molto vissuta non solo dagli andriesi, ma anche da persone che vengono da altri comuni, per svago, per turismo e per l’acquisto dei doni da scambiarsi.

Trattandosi di una prima esperienza del genere occorre garantire l’armonicità delle proposte che invitiamo a presentare con l’avviso pubblico reso noto.

L’esperienza immaginata si pone l’obiettivo di rilancio motivazionale rispetto a questo tempo di crisi, per aiutare la città di Andria a ripensarsi come collettività, come complessità, ponendo le basi di un cambiamento culturale rispetto all’azione individuale e fare spazio all’opportunità di fare rete, esperienza indispensabile per un cammino di rinascita rivolta alla creazione di bellezza.

In questo tempo – proseguono gli assessori Daniele Di Bari e Cesareo Troia - stiamo sperimentando un buon fermento culturale con tanti talenti che desiderano esprimersi nella città.

Anche se le previsioni pandemiche non sono delle migliori, e desiderando tutti insieme di poter vivere il Natale in sicurezza negli incontri in famiglia e con gli amici, per le strade della città, facciamo appello alla responsabilità di ciascuno perchè si seguano attivamente le indicazioni sulla campagna vaccinale con prudenza e attenzione.

Prendiamoci cura di noi – concludono Di Bari e Troia – prendiamoci cura delle relazioni, cura della città attraverso la ricerca e la promozione della gentilezza, della serenità, della bellezza, valorizzando le tradizioni delle nostre radici».