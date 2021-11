Cartellone eventi natalizi, Sgarra: «I tempi "last second" fanno davvero sorridere»

«Egregio Sindaco, pur condividendo il tema della gentilezza che vuoi promuovere, devo evidenziarti che la tempestività e la programmazione del lavoro sono altrettanto importanti, se si vogliono raggiungere dei risultati utili ai cittadini, come ben sanno i commercianti e i piccoli imprenditori andriesi.

I tempi “last second” con cui vi siete mossi in questo caso, ma non solo, fanno davvero sorridere, ma con grande amarezza.

Chiedete collaborazione come amministrazione comunale, talvolta quasi come "un disco rotto", ma quando ve la si offre per tempo, con discrezione e nell'interesse della nostra città, con la semplice voglia di fare cose buone per la comunità, voi non la cogliete (forse perché con la consigliera Doriana Faraone stiamo all'opposizione ?), per poi procedere con una inaccettabile lentezza, alla ricerca di soluzioni di ripiego.

Ormai siamo a ridosso del Natale e nonostante le ripetute richieste di attenzione che avete ricevuto dai commercianti e dai cittadini, tra le quali c'è il mio post che già da settembre accendeva i riflettori sulla questione del periodo natalizio, dopo la discutibile figura fatta per la festa Patronale, non è accaduto nulla.

Perciò queste iniziative intraprese a novembre inoltrato ed al momento esistenti solo sugli organi di informazione, lasciano davvero molto perplessi.

Mi dispiace doverti dire che mi aspettavo un po’ più di amore per questa città da parte vostra (sinceramente solo qualcuno di voi lo sta dimostrando).

Le cose in cui mi impegno sono abituata a farle con grande passione e rapidità, per cui sono molto arrabbiata per come avete gestito la questione, in verità lo sono con qualche tuo assessore più che con te, ma spero di essere stata politicante gentile nel dirtelo. Altrettanto gentilmente ora ti chiedo di fare in fretta qualsiasi cosa abbiate deciso di fare per il periodo natalizio».