Abc e AndriaLab3 insieme alle provinciali con "Obiettivo comune per la Bat"

«Le elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre rappresentano un momento di fondamentale importanza per tutto il nostro territorio. Per questo motivo, come Andria Bene in Comune e AndriaLab3, abbiamo deciso di provare a traslare la nostra esperienza civica anche a livello provinciale: nasce così la lista “OBIETTIVO COMUNE per la BAT”, con la quale parteciperemo alle prossime elezioni provinciali.

La tutela e la valorizzazione dell’ambiente, i trasporti e la viabilità e l’edilizia scolastica sono temi che devono essere necessariamente affrontati su scala territoriale e con una strategia ben precisa, superando le inutili dinamiche campanilistiche e collaborando con gli altri Comuni nella convinzione che la crescita di una comunità non possa prescindere dalla crescita collettiva del territorio in cui vive.

In questo contesto, Andria, come co-capoluogo di Provincia, deve riappropriarsi del suo ruolo di città capofila, soprattutto dopo gli ultimi anni in cui la nostra città non è stata nemmeno rappresentata in Consiglio Provinciale: a tal proposito, riteniamo dare finalmente risposta ad alcune problematiche che in questi anni sono rimaste irrisolte, quali l’accesso al Borgo di Montegrosso, la messa in sicurezza della S.P. 231 per il tratto prossimo alla città, la valorizzazione dell’azienda agricola di Papparicotta ed il ritorno degli Uffici provinciali nella loro sede legale di Piazza S. Pio X.

Nei prossimi anni, inoltre, si renderà necessario rendere disponibili per il nostro territorio le risorse del PNRR che, opportunamente intercettate ed impiegate, potranno trasformarsi in un importante volano di sviluppo per la comunità. Non possiamo permetterci, dunque, di perdere questa grande occasione e le Province possono giocare un ruolo da protagonista in questa partita.

In questo senso, infatti, la Provincia di Barletta-Andria-Trani può rappresentare l’elemento di raccordo tra le istituzioni centrali ed i bisogni di tutti i cittadini che la abitano, nonché il soggetto in grado di elaborare progetti ed iniziative comuni alle 10 città che la compongono.

Siamo convinti, pertanto, che la nostra presenza nel Consiglio della Provincia di Barletta-Andria-Trani rafforzerà tutto il centro-sinistra e, soprattutto, il progetto politico della nostra Sindaca Giovanna Bruno, elemento di spicco del Pd, al quale con maggiore convinzione guarderemo come partner di riferimento e interlocutore privilegiato con cui lavorare a stretto contatto anche a livello provinciale, cosi come già oggi accade nel Consiglio Comunale ad Andria.

Con la nostra candidatura mettiamo a disposizione del centro-sinistra provinciale la capacità di Andria Bene in Comune e AndriaLab3 di ascoltare i cittadini, di raccogliere idee e di elaborare progetti per il bene comune».